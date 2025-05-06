Taha Şahin'e transferde önemli talipler!

Rizespor forması giyen Taha Şahin, Avrupa'dan önemli takımların transfer listesine girdi.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Taha ile La Liga ekipleri Valencia ve Getafe ilgileniyor. İspanyol basınındaki haberde, Rizespor'un 24 yaşındaki futbolcusu için 3 milyon euro bonservis bedeli istediği yazıldı.



İTALYA'DAN COMO



Sports Digitale'de yer alan haberde ise İtalya'dan Como'nun Taha Şahin ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin bu transfer için harekete geçtiği ve Taha Şahin ile temaslara başladığı kaydedildi.



PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ



Rizespor'da bu sezon 33 maçta süre bulan Taha Şahin, 6 asist yaptı.



24 yaşındaki futbolcunun kulübü Rizespor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



