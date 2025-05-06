'Portekizliler' Beşiktaş'ın yüzünü güldürüyor

Beşiktaş'ın son dönemde kadrosuna kattığı Portekizli futbolcular, siyah-beyazlı forma altında ortaya koydukları performanslarla beğeni topluyor.



Ricardo Quaresma'nın 2010 yılında İstanbul'a ayak basmasıyla başlayan furya Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida ve Pepe ile devam ederken Portekiz futbolunu Beşiktaş'ta şimdilerde Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Joao Mario temsil ediyor.



Siyah-beyazlı futbol takımının bu sezon formasını giyen üç Portekizli toplamda 31 gol kaydederken, 18 asistlik de performans sergiledi.



- Rafa Silva ve Gedson Fernandes zorlu maçlarda "büyük" oynuyor



Beşiktaş'ın, ligde ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği başarılı sonuçlarda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in payı oldukça büyük.



Bu sezon söz konusu müsabakalarda atılan 10 golün 6'sının altına bu iki isim imza attı.



Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Rafa Silva, sırasıyla Reeder Samsunspor, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını birer golle kapatarak alınan galibiyetlere önemli katkı yaptı.



Bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes ise Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını birer kez sarsarak zorluk düzeyi yüksek maçlarda sorumluluktan kaçmadı.



- Beşiktaş'ın en büyük kozu Rafa Silva



Sezon başında kadroya dahil olan Rafa Silva, gösterdiği performansla taraftarların en güvendiği isim oldu.



Siyah-beyazlı formayla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Portekizli kanat oyuncusu, 16 gol, 12 asist ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.



Derbilerdeki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki oyuncu, Turkcell Süper Kupa'da ve ligde Galatasaray ağlarını birer kez sarsmayı başardı.



- Gedson Fernandes en golcü sezonunu geçiriyor



Beşiktaş'ın orta sahadaki en önemli isimlerinden Gedson Fernandes, bu sezon kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.



Sezona attığı gollerle etkili bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcu, çıktığı 46 müsabakada 11 gol, 2 asist üretmeyi başardı.



Daha önce bir sezonda en çok 5 kez rakip ağları sarsan Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ta attığı gollerle kariyerinin zirvesinde.



"Kara kartal"da üçüncü sezonunu geçiren Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla toplamda ise 127 karşılaşmada 17 gol, 15 asist kaydetti.



Tecrübeli oyuncu, bu sezonun ikinci yarısında oynanan ve takımının kazandığı Galatasaray ile Fenerbahçe maçlarında galibiyeti getiren golleri kaydetti.



- Joao Mario'nun performansına Solskjaer etkisi



Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde performansıyla eleştirilen Joao Mario, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçti.



Norveçli teknik adamın takımın başına gelmesiyle, vazgeçilmez oyunculardan biri haline gelen Portekizli orta saha, çıktığı 35 karşılaşmada 4'er gol ve asist katkısı verdi.



Tecrübeli isim, attığı gollerin tamamını teknik direktör Solskjaer'in idaresinde kaydetti.



- Taraftarın unutamadığı yıldız: Ricardo Quaresma



Beşiktaş'ta forma giyen ilk Portekizli oyuncu olan Ricardo Quaresma, burada gösterdiği performansla taraftarların unutamadığı bir isim olarak akıllarda kaldı.



Kariyerinde Sporting, Barcelona, Porto ve Chelsea'de de forma giyen Quaresma, siyah-beyazlı formayı iki farklı dönemde toplam 6 sezon giydi.



Beşiktaş'ta 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 41 yaşındaki eski futbolcu, çıktığı 227 maçta 38 gol, 76 asist kaydetti.



Saha içi ve dışında yaptıklarıyla her zaman odak noktası olan Quaresma, siyah-beyazlı kulüpte adını unutulmazlar arasına yazdırdı.



- Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan Dolmabahçe'ye: Pepe



Portekizli savunma oyuncusu Pepe, 2016-2017 sezonunda Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun sonrasında siyah-beyazlı formayı giydi.



Türkiye'ye gelmiş en kariyerli savunma oyuncularından biri olan 42 yaşındaki eski futbolcu, Beşiktaş'ta golcü kimliğiyle öne çıktı.



Siyah-beyazlı takımda 1,5 sezon görev yapan Pepe, 52 maça çıkarken 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.



Pepe, Beşiktaş ile 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından namağlup lider olarak üst tura çıktı.



Öte yandan Beşiktaş'ta oynayan diğer Portekizli futbolcuların siyah-beyazlı forma altındaki performansları şöyle:





Sezon Futbolcu Maç Gol Asist 2010-2012 Simao Sabrosa 62 13 12 2010-2014 Manuel Fernandes 112 20 41 2010-2014 Hugo Almeida 110 47 19 2011-2012 Julio Alves 6 - 1 2019-2020 Pedro Rebocho 17 - -