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Solskjaer sürprizi sever!

İsimlere değil forma rekabetine inanıp derbi kadrosu ile fark yaratan Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezon için de yepyeni Beşiktaş hedefliyor.

calendar 06 Mayıs 2025 10:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Solskjaer sürprizi sever!
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06 Mayıs 2025 10:47

Galatasaray'a karşı oynadığı derbide takımı 4-6-0 ile sahaya süren ve bunu da kariyerinde ilk kez deneyen Ole Gunnar Solskjaer, 2-1 ile Cimbom'a ilk yenilgisini yaşatmıştı. 

Norveçli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçında da yine sürpriz yaptı ve son haftanın 3 gollü ismi Immobile'yi kenara çekip 4-6-0 ile oynadı, yine zafere ulaştı.

SÜRPRİZE İMZA ATTI

Stoperde Masuaku'yu kullanıp bir diğer sürprize imza atan Solskjaer, sol beki derbi tecrübesi olmayan 21 yaşındaki Emrecan Terzi'ye emanet edip, önünde de daha önce hiçbir derbide 11'de oynamayan 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'na forma verdi.

ÖNCELİKLİ HEDEF HIRSLI VE AGRESİF OYUNCULARLA KURULU BİR BEŞİKTAŞ

Başkan Adalı ile düzenli olarak görüşüp gelecek planlarını yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, sürprizlerine yeni sezonda da devam etmek için ön çalışma yapıyor. Öncelikli hedef, hırslı ve agresif oyuncularla kurulu bir Beşiktaş

 
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