Paralimpik Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ağrı'da tamamladı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 7-11 Mayıs'ta düzenlenecek şampiyona için Ağrı'da kampa giren Paralimpik Karate Milli Takımı'nın 4 sporcusu, 10 gün boyunca Ağrı Spor Salonu'nda antrenman yaptı.
Şampiyona hazırlıklarını tamamlayan sporcular, organizasyondan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.
Paralimpik Karate Teknik Kurul Üyesi Mehmet Yazar, AA muhabirine, Ermenistan'daki şampiyonaya 4 sporcuyla katılacaklarını söyledi.
Daha önce bu sporcularla Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk ve üçüncülük elde ettiklerine dikkati çeken Yazar, "Ermenistan'daki şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Şimdiki hedefimiz, bir tane olan Avrupa şampiyonluğumuzu iki veya üçe çıkarmak." dedi.
- "En büyük hedefim, İstiklal Marşı'mızı okutmak"
Milli sporcu Nesrin Cavatzade ise aynı zamanda milli hakem de olduğunu ve 2005 yılında çocukları sayesinde karateye başladığını anlattı.
Yaklaşık 10 yıldır karateyle ilgilendiğini, son 3 yıldır para karateye devam ettiğini aktaran Cavatzade, "2023'te Avrupa ve dünya üçüncülüğüm var. 2024'te de Avrupa birinciliğim var. Ermenistan'da hedefimiz büyük. En büyük hedefim, Avrupa maçında İstiklal Marşı'mızı okutmak. Ben katacıyım, bir disiplin ve teknik içerisinde hayali dövüş yapıyoruz." diye konuştu.
- "Avrupa birinciliği için aylardır çalışıyoruz"
Berkay Uslu da 6 yaşında bir ayağına protez takıldığını ve o yıllarda karateye başladığını ifade ederek "Karate sporu benim için çok farklı bir noktadadır. Hem engelime alışma noktasında hem de sosyalleşme noktasında benim için çok büyük bir faktör olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Tekerlekli sandalye basketbol sporuyla da profesyonel uğraştığını dile getiren Uslu, şöyle davam etti:
"2022 yılının son aylarında Kocaeli'de para karatenin ilk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi ve ben tekrar karateye başladığım için çok sevinmiştim. Çünkü karate benim hayatım olmuştu. Orada şampiyon olup İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmıştım. 2 Avrupa üçüncülüğüm, bir dünya yedinciliğim var. Avrupa birinciliği için aylardır çalışıyoruz."
Milli sporcu 37 yaşında 2 çocuk babası Deniz Korudağ ise çocuk yaşta başladığı karatenin kendisine çok şey kazandırdığını anlatarak "25 yaşında trafik kazası geçirdim. Sağ ayağımı diz altı kaybettim. Ondan sonra karate yapamadım. Bu spor aşkımı başka branşlarda denedim ama karate içimde bir yerlerde kaldı. 2021-22 sezonunda Türkiye'de parakarate engelli karatesinin başladığını duydum. Biz de gönüllü olarak o dönem başlayıp yorulmadan çalışarak sporcu sayısını çoğaltmaya çalıştık." dedi.
Paralimpik Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 7-11 Mayıs'ta düzenlenecek şampiyona için Ağrı'da girdikleri 10 günlük kampı tamamlayan 4 milli sporcu, organizasyondan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.
Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ağrı'da tamamladı.
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