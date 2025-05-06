Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm şartlarını zorluyor. Transferin finansmanı için kulüp içinde adeta seferberlik ilan edildi. Başta Sportif A.Ş. yöneticisi ve Simit Sarayı'nın sahibi Abdullah Kavukcu olmak üzere birçok yönetici sponsorluk ve kaynak yaratma adına devreye girdi. Gelen desteklerle birlikte, Osimhen'in bonservis bedeli için ihtiyaç duyulan bütçe hazırlandı.
66 MİLYON EURO
Napoli ile sezon başında yapılan kiralama anlaşması doğrultusunda 9 milyon Euro ödeme gerçekleştiren Galatasaray, kalan 66 milyon Euro'yu transferin resmiyet kazanması halinde göndermeye hazır. Böylece Osimhen için toplam maliyet 75 milyon Euro'yu bulacak. Nijeryalı yıldızın bu rakamla Türkiye'ye gelen en pahalı oyuncu olması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA VİTRİNİ
Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Osimhen'i ikna sürecinde Şampiyonlar Ligi kozunu masaya koydu. Oyuncuya, "Bu sezon bizimle Şampiyonlar Ligi'nde oyna, kendini tekrar göster ve bir yıl sonra seni yeniden Avrupa'ya göndeririz" şeklinde bir teklif sunuldu.
Yaz döneminde Chelsea ile transferi son anda gerçekleşmeyen Osimhen'e hâlâ resmi bir teklif ulaşmazken, Manchester United ve Barcelona gibi kulüplerin yüksek maliyet nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Bu gelişmeler, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
SUUDİ ARABİSTAN VE JUVENTUS'U REDDETTİ
Osimhen'in kararlılığı sadece Avrupa devlerine değil, astronomik teklifler sunan Suudi Arabistan kulüplerine karşı da netleşti. Al Hilal'in serbest kalma bedelini ödemek üzere yaptığı girişimi düşünmeden reddeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ı tercih ettiğini yakın çevresine açıkladı. Juventus'tan gelen ilgiye de sıcak bakmadığı ifade edildi.
66 MİLYON EURO
Napoli ile sezon başında yapılan kiralama anlaşması doğrultusunda 9 milyon Euro ödeme gerçekleştiren Galatasaray, kalan 66 milyon Euro'yu transferin resmiyet kazanması halinde göndermeye hazır. Böylece Osimhen için toplam maliyet 75 milyon Euro'yu bulacak. Nijeryalı yıldızın bu rakamla Türkiye'ye gelen en pahalı oyuncu olması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA VİTRİNİ
Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Osimhen'i ikna sürecinde Şampiyonlar Ligi kozunu masaya koydu. Oyuncuya, "Bu sezon bizimle Şampiyonlar Ligi'nde oyna, kendini tekrar göster ve bir yıl sonra seni yeniden Avrupa'ya göndeririz" şeklinde bir teklif sunuldu.
Yaz döneminde Chelsea ile transferi son anda gerçekleşmeyen Osimhen'e hâlâ resmi bir teklif ulaşmazken, Manchester United ve Barcelona gibi kulüplerin yüksek maliyet nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Bu gelişmeler, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
SUUDİ ARABİSTAN VE JUVENTUS'U REDDETTİ
Osimhen'in kararlılığı sadece Avrupa devlerine değil, astronomik teklifler sunan Suudi Arabistan kulüplerine karşı da netleşti. Al Hilal'in serbest kalma bedelini ödemek üzere yaptığı girişimi düşünmeden reddeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ı tercih ettiğini yakın çevresine açıkladı. Juventus'tan gelen ilgiye de sıcak bakmadığı ifade edildi.