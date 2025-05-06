Okan Buruk, bunu yapan ilk isim olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Süper Lig'de 'seri' şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk, bunu yapan ilk isim olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 09:41
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 09:47
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in tüm şifrelerini çözdü. Başarılı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde 4. lig şampiyonluğuna çok yakın.

Daha önce Başakşehir'in başında 2019-20 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, 2022-2023 sezonunda altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar kazandığı Galatasaray'ın başına geçti. Burada üst üste iki şampiyonluk yaşayan Buruk, üçüncüsüne ulaşmaya çok yaklaştı.

İKİ TARİHİ SERİ TEK ADAM

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 1996-2000 arası üst üste 4 şampiyonluk yaşamıştı. Teknik direktör olarak da üst üste 3. şampiyonluğuna koşan Okan Buruk, Türkiye'de iki seriyi yapan ilk isim olacak.

AMBARGO KOYDU

Son haftada 4 puan toplaması halinde teknik direktörlük kariyerindeki dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Buruk, oyunculuğunda da sayısız başarı elde etti.

Futbolculuk döneminde de 7 kez Süper Lig şampiyonluğu gören Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek. Sahanın iki tarafından da kupalara ambargo koyan Buruk, Galatasaray'ın başarısında en kritik isim oldu.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.