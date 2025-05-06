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Galatasaray kadro istikrarıyla şampiyonluğa yürüyor

Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren Galatasaray'da 11 futbolcu, sezonda aldıkları sürelerle dikkati çekti.

calendar 06 Mayıs 2025 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray kadro istikrarıyla şampiyonluğa yürüyor
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06 Mayıs 2025 13:39

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, bu sezon kadro istikrarıyla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligdeki 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan haftalarda 4 puan toplaması durumunda rakibinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. 

Ligde üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı takımın başarısında kadro istikrarı başrolü oynadı. Galatasaray'da bu sezon 34 farklı futbolcu Süper Lig maçlarında forma giydi. Bu futbolcuların 11'i hem ilk 11 çıktığı maç sayısı hem de aldığı süre bakımında takım arkadaşlarına göre daha istikrarlı performans sergiledi.

Kaleci Fernando Muslera, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ile Kaan Ayhan, orta saha oyuncuları Lucas Torreira ile Gabriel Sara, hücum oyuncuları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Roland Sallai, sarı-kırmızılı ekibi bu sezon istikrarlarıyla taşıyan isimler oldu.

Bu futbolcular, 15'ten fazla maça ilk 11 çıkıp, bin 500 dakikadan fazla süre alarak takımlarının başarısına katkı verdi.

- Okan Buruk'un kadrosu belli 

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun genelinde maçlara başladığı ilk 11'lerde çok fazla sürpriz yapmadı.

Buruk, Süper Lig maçlarında kalede sürekli Muslera'yı oynattı. Sezonun ilk yarısında savunmanın sağında Kaan Ayhan'a forma veren Buruk, ikinci yarıda Przemyslaw Frankowski'yi görevlendirdi. 

Zorunlu olmadıkça stoper ikilisi Sanchez ve Abdülkerim'i değiştirmeyen tecrübeli teknik adam, orta sahada Torreira-Sara ikilisini kullandı. Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı oynatan Okan Buruk, Yunus'un sakatlık yaşadığı zamanlarda Sallai'ye forma verdi. 

Sezonun ilk yarısında Mertens'i 10 numara pozisyonunda görevlendiren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, santrforda ise Osimhen'den vazgeçmedi. Ara transferde Mario Lemina'nın gelmesinin ardından Sara'yı 10 numara pozisyonuna çeken Buruk, 37 yaşındaki Mertens'i dinlendirdi. 

İlk yarıda sol bek mevkiinde istikrar sağlamayan Galatasaray, ara transferde Eren Elmalı'nın alınmasıyla bu sorunu da çözdü. Okan Buruk, kadro istikrarını böyle yakaladı.

- En istikrarlısı Muslera

Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılılara 2011'de transferinden sonra performansıyla takımın değişmezlerinden olan tecrübeli file bekçisi, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı. Muslera, 31 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

Muslera'yı 30 maçın tamamına ilk 11 çıkan Abdülkerim Bardakcı 2 bin 597 dakikayla takip etti. Lucas Torreira ise 30 müsabakanın 27'sine ilk 11 başlayarak 2 bin 588 dakika forma giydi.

- Ara transferde gelip katkı verenler

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski, takımın değişmezlerinden oldu. 

Milli sol bek Eren, transfer edildikten sonra yapılan tüm lig maçlarında forma giydi. Genç futbolcu, süre aldığı 10 müsabakanın 9'una ilk 11'de başladı ve 750 dakika sahada kaldı. Lemina da Eren gibi ikinci yarıdaki 10 maçın tamamında sahaya çıktı. Gabonlu orta saha oyuncusu, 7 kez ilk 11'de yer alırken 630 dakika süre buldu.

Polonyalı sağ bek Frankowski ise transfer edildikten sonra 10 lig maçının 8'inde 621 dakika oynadı. Frankowski, söz konusu maçların tamamına ilk 11 başladı.

- Galatasaraylı futbolcuların performansı

Futbolcu Maç sayısı İlk 11 Süre (Dk.)
Fernando Muslera 31 31 2790
Abdülkerim Bardakcı 30 30 2597
Lucas Torreira 30 27 2588
Barış Alper Yılmaz 30 27 2453
Davinson Sanchez 27 27 2361
Gabriel Sara 29 26 2226
Victor Osimhen 27 25 2116
Yunus Akgün 28 23 1935
Dries Mertens 31 21 1729
Roland Sallai 24 16 1553
Kaan Ayhan 26 17 1525
Ismail Jakobs 14 11 914
Eren Elmalı 10 9 750
Mario Lemina 10 7 630
Berkan Kutlu 22 4 625
Przemyslaw Frankowski 8 8 621
Elias Jelert 19 5 541
Mauro Icardi 7 7 528
Alvaro Morata 9 5 521
Kerem Demirbay 19 5 465
Michy Batshuayi 18 1 391
Ahmed Kutucu 11 3 324
Victor Nelsson 11 2 285
Metehan Baltacı 8 4 247
Kerem Aktürkoğlu 3 2 174
Leo Dubois 2 2 160
Hakim Ziyech 5 1 147
Carlos Cuesta 3 2 145
Günay Güvenç 1 1 90
Derrick Köhn 1 1 87
Yusuf Demir 6 0 37
Efe akman 3 0 17
Berat Luş 1 0 2
Eyüp Aydın 1 0 1
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