Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geride bırakan Aras Kargo iç transferde libero Sude Taşbaş ile yola devam etme kararı aldı.
Geçen sezon başında 1'inci Lig ekibi Karşıyaka'dan transfer edilen 22 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda da İzmir temsilcisinde görev yapacağı bildirildi.
Kırmızı-beyazlılar iç transferde Hazal Selin Uygur, Diaris Perez, Simay Kurt, Merve Atlıer ve Ana Karina'dan sonra 6'ncı oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamış oldu.
Aras Kargo'da Sude kaldı
Aras Kargo, libero Sude Taşbaş ile sözleşme yenileyerek iç transferde 6. imzayı attı.
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06 Mayıs 2025 15:02
Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geride bırakan Aras Kargo iç transferde libero Sude Taşbaş ile yola devam etme kararı aldı.
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