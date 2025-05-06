06 Mayıs
Inter-Barcelona
22:00
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
20:00
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
1-137'
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

Türkiye Kupası finali öncesi ortak basın toplantısı kararı!

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.

calendar 06 Mayıs 2025 19:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası finali öncesi ortak basın toplantısı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 19:04
Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Stadı'nda, 13 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.