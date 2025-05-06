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Lakers cephesinden Luka güvencesi: "Hedefi şampiyonluk"

ESPN'den Tim MacMahon, Lakers taraftarlarını rahatlatacak bir açıklamada bulundu: Yıldız oyuncu Luka Doncic, Los Angeles Lakers'a tamamen bağlı ve hedefi bu takımla şampiyonluklar kazanmak.

calendar 06 Mayıs 2025 14:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers cephesinden Luka güvencesi: 'Hedefi şampiyonluk'
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06 Mayıs 2025 14:36
ESPN'den Tim MacMahon, Lakers taraftarlarını rahatlatacak bir açıklamada bulundu: Yıldız oyuncu Luka Doncic, Los Angeles Lakers'a tamamen bağlı ve hedefi bu takımla şampiyonluklar kazanmak.

Lakers'ın playofflardan elenmesinin ardından, Sloven yıldızın geleceği soru işaretleriyle çevrilmişti. Ancak MacMahon, "The Dan Patrick Show"da yaptığı açıklamada kulis bilgilerine dayanarak umut verici ifadeler kullandı:

"Luka'yı doğrudan tanımıyorum ama onu yakından tanıyan kişilerle konuştum. Şu an tamamen LA'ya ve Lakers'a bağlı. Artık hedefi bu takımla şampiyonluklar kazanmak."

Doncic'in sezon ortasında Lakers'a transferi, sezonun en büyük hamlelerinden biri olarak kayda geçmişti. LeBron James sonrası dönemde takımın yeni yüzü olarak konumlandırılan 26 yaşındaki yıldız, ligin en yetenekli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Ancak ilk playoff macerası hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Anthony Edwards liderliğindeki Minnesota Timberwolves'a 4-1'lik bir seriyle elenen Lakers'ta Doncic, hücumda öne çıksa da savunma performansı eleştiri aldı.

Doncic'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin temelinde ise 2 Ağustos'ta imzalanması beklenen 228.6 milyon dolarlık yeni kontrat uzatması yatıyor.

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