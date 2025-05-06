Beşiktaş yenilgisiyle büyük şok yaşayan Fenerbahçe'de artık şampiyonluk mucizelere kaldı. Alınan mağlubiyet kadar taraftarları kızdıran bir nokta da teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalardı.
"BAŞ EDEBİLMEK ÇOK ZOR"
Portekizli hoca basın toplantısında, "Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Bu işin sonucu en baştan belliydi" ifadesini kullandı.
12 TRANSFERE 65 MİLYON EURO ÖDENDİ
Ancak Mourinho bu görüşüne rağmen yaklaşık 1 yılda yönetime adeta dünyaları ödetti. Portekizli hocanın istediği kadroyu kurmak için 12 transfer yapılırken bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon Euro ödendi.
Faslı forvet Youssef En Nesyri 19.5 milyon Euro'luk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. 12 isme bu sezon ödenen maaşlar ise tam 27.8 milyon Euro'yu buldu.
TALISCA'YA 6 MİLYON EURO
Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon Euro verildi. Mourinho'ya 10.5 milyon Euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon Euro'yu buldu. Böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi tam 107.8 milyon Euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.
Fenerbahçe hem masada hem sahada kaybetti!
Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun istediği kadroyu kurmak için 65 milyon Euro ödedi. Gelen futbolculara bu sezon 27.8 milyon Euro maaş verildi. Mourinho ve ekibinin 15 milyon Euro'luk yıllık maliyetiyle beraber toplam fatura 107.8 milyon Euro (4.7 milyar TL) etti.
Beşiktaş yenilgisiyle büyük şok yaşayan Fenerbahçe'de artık şampiyonluk mucizelere kaldı. Alınan mağlubiyet kadar taraftarları kızdıran bir nokta da teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalardı.
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