Altay'da tablo oldukça karanlık

TFF 2'nci Lig'de 9 puanının silindiği sezonu küme düşerek tamamlayan Altay'da ay sonunda yapılacak olağan genel kurul öncesi mali tablonun iç açıcı olmadığı ifade edildi. Siyah-beyazlılarda eski yüksek divan kurulu başkanı Ahmet Çoker, nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün borcunun 20 milyon Euro olduğunu açıklamıştı.



Kongre öncesi kulisler hareketlenirken camiaya yakın kaynaklar Altay'ın güncel borcunun 1 milyar TL'ye yaklaştığını iddia etti. Süper Lig'den düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle önce 1'inci Lig'e sonra da 2'nci Lig'e veda eden İzmir temsilcisi güçlü bir başkan adayı bulamazsa 3'üncü Lig'de de maddi sıkıntılarla mücadele edecek.



