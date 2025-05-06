Fenerbahçe'de 300 milyona sadece 1 kupa!

Sezonun son derbisinde, Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilerek zaten zayıf olan şampiyonluk umutlarını hepten tüketen Fenerbahçe'de gündem BaşkanAli Koç oldu.
2018'de efsane başkan Aziz Yıldırım'a fark atarak göreve gelen Koç'un sarı lacivertli camiaya tarihî başarılar yaşatması bekleniyordu ki, gelinen nokta hayal kırıklığı oldu.
KABUS YAŞATTI
Ali Koç, ekonomik anlamda kulübü düze çıkarma yolunda önemli adımlar atsa da futbol takımı gerçek anlamda kabusu yaşadı. Fenerbahçe'nin sıfır çektiği şampiyonluk yarışında Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş birer defa zirve görürken, tam üç şampiyonluk yaşayan Galatasaray bu sezon da kutlamalar için geri sayıma geçti.
EN PAHALI KADRO
Ali Koç başkanlık koltuğuna son derece iddialı oturmuştu. Akıllı transferler yapılacak, takım gençleşecek, mali yük azaltılacak, başarı gelecekti. Tüm hatalar tespit edilmiş, tüm formüller yazılmıştı. "100 oyunculuk havuzumuz var" diyen Koç, 7 sezonda 105 transfer yaptı. Bu sezon tarihin en pahalı kadrosu kuruldu, Sivas'la beraber yaş ortalaması 28.9 olan ligin en ihtiyar üçüncü ekibi ortaya çıktı! Koç döneminde, Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Vitor Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus, Jose Mourinho'nun dışında Koeman, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu da geçiş hocası olarak görev yaptı. Tam 11 farklı hoca sahne aldı.
YAPI'NIN GÖLGESİNDE
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde her türlü değişimi yaşadı. Her sezon sil baştan takım kuran, teknik direktör, sportif direktör değiştiren, yönetiminde farklılıklara giden Koç'la yakalanan tek istikrar başarısızlık oldu. Nisan sonunda yapılan yüksek divan kurulu toplantısında yapılan olağanüstü genel kurul çağrılarına kulak tıkayarak göreve devam edeceğini vurgulayan Ali Koç'a göre tüm bu sürecin sebebi 'Yapı'. Fenerbahçe'nin başarısızlığını "Hayatın olağan akışına ters" şeklinde yorumlayan başkan Koç, TFF ve MHK başta olmak üzere Türk futbolunu güdümü altına alan 'Yapı'nın Fenerbahçe'nin yoluna taş koyduğuna inanıyor.
105 FUTBOLCU, 11 HOCA, SADECE TEK KUPA!
Ali Koç başkanlığında 105 transfer yapan Fenerbahçe bu oyuncuların bazılarını bedelsiz olarak kadrosuna katarken, bonservis bedeli için toplam 254,8 milyon avro harcadı. Maliyeti açıklanmayan kiralık oyuncular da hesaba katıldığında sarı lacivertlilerin sadece transfer için ödediği rakamın 300 milyon avroyu aştığı düşünülüyor. Aynı dönemdeki yüksek bedelli oyuncu satışlarından ise kasaya 140 milyon avro civarında giriş oldu..
HARCANAN PARALAR
2018-19 26 milyon €
2019-20 18,5 milyon €
2020-21 22,2 milyon €
2021-22 16.8 milyon €
2022-23 44,3 milyon €
2023-24 59 milyon €
2024-25 68 milyon €
TOPLAM 254,8 milyon €
HIZ KESMEK YOK...
Seçim düşünmeyen ve doğru bildiği yolda yürümekte kararlı olan Ali Koç, 7 sezonda yapamadığını yeni sezonda başaracağına inanıyor. Ancak ilk günden bugüne problem olarak görülen konularda herhangi bir çözüm olmamışken başarının nasıl geleceği merak konusu! Düne kadar yanında olan isimlerin bile tepki göstermeye başladığı Koç, tribünlerin protestolarına rağmen geri adım atmayı düşünmüyor. 7 senesi Ali Koç'la olmak üzere Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 11 sezona çıkmışken, Koç'a ve yönetime inancını yitiren camia ise istifa ve olağanüstü genel kurul çağrısındaki ısrarını daha yüksek sesle dile getiriyor
İMZALAR ARTIYOR
Başkan Ali Koç gündeminde olağanüstü kongre kararı olmadığını söylese de muhalifler imza kampanyasına hız verdi. Seçim için noter onaylı 10 bin imzaya ihtiyacı olan muhalefet, yoğun şekilde çalışırken, imzalarda büyük artış olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'de 300 milyona sadece 1 kupa!
7 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, milyonlarca euro harcadı, sadece bir Türkiye Kupası zaferi elde etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 12. yıla devretti.
Sezonun son derbisinde, Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilerek zaten zayıf olan şampiyonluk umutlarını hepten tüketen Fenerbahçe'de gündem BaşkanAli Koç oldu.
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