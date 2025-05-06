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Cesc Fabregas, Mauro Icardi'yi istiyor!

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.

calendar 06 Mayıs 2025 17:27 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Cesc Fabregas, Mauro Icardi'yi istiyor!
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06 Mayıs 2025 17:27
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 17:30
Galatasaray'da bu sezon sakatlığı nedeniyle 14 maçta süre bulabilen Mauro Icardi için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Arjantinli futbolcu için geçtiğimiz günlerde Latin Amerika iddiası gündeme gelmiş ancak Galatasaray, bu iddiaları yalanlamıştı.

BU KEZ COMO İDDİASI

Mauro Icardi için bu kez İtalya'dan Como haberleri gündeme geldi.

Serie A'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Como, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Kadrosunu güçlendirmek ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Como'nun Galatasaray'dan Mauro Icardi ile ilgilendiği öne sürüldü.

FABREGAS ONU İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre, İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas'ın, kadrosunu Mauro Icardi ile güçlendirmek istediği ve 32 yaşındaki futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiği yazıldı.

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta 6 gol atan ve 2 asist yapan 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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