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Göztepe'de Kubilay kanatlandı

Göztepe'de ağır sakatlığını atlatan forvet Kubilay Kanatsızkuş son haftalara damga vurdu.

calendar 06 Mayıs 2025 15:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Kubilay kanatlandı
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06 Mayıs 2025 15:32
Süper Lig'de üst üste Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarını kazanıp tekrar üst sıralara tırmanmaya başlayan Göztepe'de ağır sakatlığını atlatan forvet Kubilay Kanatsızkuş son haftalara damga vurdu.

Sezonun 4'üncü haftasında ayak bileği bağlarından sakatlanıp yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki golcü, son 5 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçında gol hasretine son veren deneyimli golcü, iç sahada 4-1 kazanılan Başakşehir maçında da 1 kez ağları havalandırıp 1 de gol pası verdi.

O karşılaşmada sakatlanarak devre arasında oyundan alınan Kubilay, ciddi bir problemle karşılaşmadı ve geçen hafta deplasmanda oynan Adana Demirspor müsabakasında da sahaya ilk 11'de çıktı. Adana'da henüz 3'üncü dakikada fileleri havalandıran Kubilay gollerine devam etti.

Son haftalarda yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Stanimir Stoilov, Kubilay'ın çıkışa geçmesiyle özellikle hücumda rahat nefes aldı. Kubilay Kanatsızkuş, sezonun ikinci yarısında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da görev yaptı. Toplam 3 maça çıkan Kubilay, kupada da 1 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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