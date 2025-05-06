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Beşiktaş yönetiminden Ole'ye tam destek!

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim derbilerdeki başarısıyla dikkatleri çeken Solskjaer'in arkasında. Yönetim, yeni sezonda deneyimli hoca ile birlikte kurulacak iddialı kadroyla mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

calendar 06 Mayıs 2025 11:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş yönetiminden Ole'ye tam destek!
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06 Mayıs 2025 11:16

Beşiktaş'ta Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer derbilerdeki performansıyla dikkatleri çekti.

Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Trabzonspor'u ve Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılar Fenerbahçe'yi de deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. 

PLANLAMA YAPILACAK

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin de Norveçli teknik adamın şu ana kadarki performansından memnun olduğu ve yeni sezonda da Solskjaer ile devam edecekleri öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının teknik ve taktik bilgisine güvenen ve arkasında duran yönetimin gelecek sezon için Norveçli hoca ile yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. 

18 MAÇTA 10 GALİBİYET

Siyah-Beyazlı kurmayların gelecek sezon Solskjaer önderliğinde kurulacak kadroyla şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak istediği de gelen haberler arasında. Solskjaear Siyah-Beyazlı takımla 18 maça çıktı. 10 galibiyet alan 52 yaşındaki hoca, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. 

 
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