Prime Video Sports, 2024-25 sezonu için NBA yayın ekibine Dwyane Wade, Udonis Haslem, Steve Nash ve Candace Parker'ı dahil ettiğini duyurdu.



Wade, Nash ve Parker hem stüdyo hem maç içi analizlerde görev alacak. Haslem ise stüdyo yorumcusu olacak. Nash'in katılımı geçtiğimiz hafta basına sızmıştı.



Wade, 15 sezonunu Miami Heat'te geçirdiği 16 yıllık NBA kariyerinde 3 şampiyonluk, 13 All-Star ve Hall of Fame onurlarına sahip oldu. Emekliliğinden bu yana podcast yayıncılığı ve Utah Jazz ile WNBA ekibi Chicago Sky'da ortaklıkları bulunuyor.



Haslem, 20 yıl boyunca Heat forması giydi ve üç kez şampiyonluk yaşadı. 2023'te emekli olan Haslem, Heat'te oyuncu gelişiminden sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirildi ve NBA TV ile ESPN'de yorumculuk yapmaya başladı.



WNBA'de 16 sezon boyunca üç farklı takımla oynayan Candace Parker, 2 MVP, 7 All-Star ve 3 şampiyonluk kazandı. Yayıncılık kariyerine 2018'de başlayan Parker, 2023 All-Star maçında NBA tarihinin ilk kadın renkli yorumcusu oldu.



