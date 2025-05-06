Los Angeles Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, takımın geleceğini Kawhi Leonard ve James Harden üzerine kurmak istediklerini açıkladı.



İlk kez sağlıklı bir yaz sezonuna giren Kawhi Leonard, normal sezonda 21.5 sayı, 6.4 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Frank, Leonard'ın gelecek yıl daha da iyi bir seviyeye ulaşacağını söyledi: "Kawhi için başka bir seviye var ve oraya ulaşacak."



Harden ise Leonard'ın yokluğunda sorumluluğu üstlendi ve sezonu 22.8 sayı, 8.7 asist ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Ancak, Denver Nuggets'a karşı oynanan serinin yedinci maçında sadece yedi sayı atarak beklentilerin gerisinde kaldı.



Clippers, 50-32'lik derecesine rağmen üst üste üçüncü sezonda da ilk turda elenmekten kurtulamadı.



Harden'ın 36 yaşında gireceği yeni sezon için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Frank, Harden'ın takımdan ayrılma ihtimalini gündeme almadığını belirterek, "James ile Clippers arasında karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum," dedi.



Frank ayrıca Nicolas Batum'un da (3PT %43) takımda kalmasını istediklerini ifade etti. Norman Powell'ın uzatma için uygun olduğu, Amir Coffey ile Ben Simmons'ın ise serbest kaldığı duyuruldu.



Clippers yönetimi, önümüzdeki sezon 50-55 galibiyet hedeflerken, serbest oyuncu piyasası ve takaslar aracılığıyla uzun rotasyonuna ve oyun kurucu pozisyonuna takviye planlıyor.



