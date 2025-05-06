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Kenny Atkinson, Yılın Koçu seçildi

NBA, 2024-25 sezonunun "Yılın Koçu" ödülünü Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Kenny Atkinson'a verdiğini duyurdu.

calendar 06 Mayıs 2025 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kenny Atkinson, Yılın Koçu seçildi
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06 Mayıs 2025 12:29
NBA, 2024-25 sezonunun "Yılın Koçu" ödülünü Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Kenny Atkinson'a verdiğini duyurdu.

Atkinson, ödül için finale kalan Detroit Pistons'tan J.B. Bickerstaff ve Houston Rockets'tan Ime Udoka'yı geride bırakarak bu onura layık görüldü.

Sezon başında Cavaliers'ın başına geçen Atkinson, daha önce dört sezon boyunca Los Angeles Clippers ve Golden State Warriors'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuş, 2022 yılında Warriors ile şampiyonluk yaşamıştı.

Atkinson yönetimindeki Cleveland, normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı. Cavaliers, sezonu ligin en yüksek hücum reytingi (121.0) ve sekizinci en iyi savunma reytingi (111.8) ile tamamladı.

Atkinson, Cavaliers'tan önce Brooklyn Nets'te yaklaşık dört sezon başantrenörlük yapmış ve 2019 yılında takımı 42-40'lık dereceye taşımıştı. O yıl Yılın Koçu oylamasında beşinci sırada yer almış, 2020'de ise Nets'in 28-34'lük derecesi sonrası görevinden ayrılmıştı.

Cavaliers, Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçında Indiana Pacers'a mağlup oldu.

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