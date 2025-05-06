Milli karateciler Avrupa'da madalya peşinde!

Türk sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Karate Şampiyonası, 7 Mayıs Çarşamba günü Ermenistan'da başlayacak.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 7-11 Mayıs tarihlerinde, başkent Erivan'da düzenlenecek organizasyona, 48 ülkeden 463 sporcu katılacak.



Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere 26 karateci temsil edecek.



Para karate müsabakalarında ise 2'şer kadın ve erkek sporcu tatamiye çıkacak.



2025 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:



- Kadınlar



Kumite 50 kilo: Gülsen Demirtürk



Kumite 55 kilo: Tuba Yakan



Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur



Kumite +68 kilo: Zeyna Gaballa



Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Uygur, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok



Kata: Dilara Bozan



Kata takımı: Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa



- Erkekler



Kumite 60 kilo: Eray Şamdan



Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer



Kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür



Kumite 84 kilo: Hasan Arslan



Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç



Kumite takımı: Eren Akkurt, Hasan Arslan, Ahmet Bulut, Enes Bulut, Samed Gök, Furkan Kayalı, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel



Kata: Enes Özdemir



Kata takımı: Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu



- Para karate



Nesrin Cavadzade, Oya Ekici, Berkay Uslu, Deniz Korudağ



