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Milli karateciler Avrupa'da madalya peşinde!

Milli karateciler, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.

calendar 06 Mayıs 2025 13:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli karateciler Avrupa'da madalya peşinde!
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06 Mayıs 2025 13:35

Türk sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Karate Şampiyonası, 7 Mayıs Çarşamba günü Ermenistan'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 7-11 Mayıs tarihlerinde, başkent Erivan'da düzenlenecek organizasyona, 48 ülkeden 463 sporcu katılacak. 

Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere 26 karateci temsil edecek. 

Para karate müsabakalarında ise 2'şer kadın ve erkek sporcu tatamiye çıkacak.

2025 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:

- Kadınlar

Kumite 50 kilo: Gülsen Demirtürk

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Zeyna Gaballa

Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Uygur, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok

Kata: Dilara Bozan

Kata takımı: Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa

- Erkekler

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür 

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan 

Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kumite takımı: Eren Akkurt, Hasan Arslan, Ahmet Bulut, Enes Bulut, Samed Gök, Furkan Kayalı, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel

Kata: Enes Özdemir

Kata takımı: Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu

- Para karate

Nesrin Cavadzade, Oya Ekici, Berkay Uslu, Deniz Korudağ

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