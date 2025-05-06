NBA'in eski pivotu ve ESPN yorumcusu Kendrick Perkins, Golden State Warriors'ın Houston Rockets'ı yedi maçlık zorlu bir seride geçmesinin ardından Stephen Curry için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Perkins'e göre Curry, tarihin en iyisi (GOAT) tartışmalarına dahil olmak için yalnızca bir şampiyonluk ve bir NBA Finalleri MVP'si uzaklıkta.



"İki şey var," diyerek sözlerine başlayan Perkins, "İlki, onun kondisyonuna ve vücuduna yaptığı yatırıma daha fazla kredi vermemiz gerekiyor. Gerçekten zorlu bir seriydi. Amen Thompson gibi fiziksel teması yüksek bir oyuncuya karşı oynadı. 2.01 boyunda, güçlü bir isim." şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:



"Zaman zaman onu tamamen savundular, tuzağa düşürdüler. Adeta iki mil koştular ama bu, 7 kiloluk ağırlık yeleğiyle iki mil koşmak gibiydi. İşin özü şu: Steph Curry, bir şampiyonluk ve bir Finaller MVP'si daha kazanırsa, artık GOAT tartışmasının tam göbeğinde olacak."



"Gerçekten bunu söylüyorum. Biri çıkıp da bana 'saçmalıyorsun' demeye cesaret edemez. Curry'nin oyuna kattıkları, bu oyunu sonsuza dek değiştirdi. 1.90'ın altındaki tüm oyunculara umut verdi—sadece şut yeteneğiyle değil, her gece sahaya koyduğu profesyonellik düzeyiyle."



Perkins ayrıca Curry'nin savunma yönünde de seviye atladığını vurguladı: "Boston Celtics'e karşı kazandıkları dördüncü şampiyonlukta, onu hedef almaya çalıştılar. O seri, onun savunmada da bir üst seviyeye çıktığı andı."



Curry, ilk turda ikinci sıradaki Houston Rockets'a karşı deyim yerindeyse fiziksel bir savaşın içinden geçti. Özellikle genç savunmacı Amen Thompson'ın Curry'ye uyguladığı tam saha baskı, top dışındaki yüz yüze savunma ve sürekli fiziksel temas, 37 yaşındaki yıldız oyuncunun hem dayanıklılığını hem de kararlılığını sınadı. Üstelik Curry, tüm bu mücadeleyi sağ elindeki sakatlıkla sürdürdü.



Yine de sahneye çıkan isim oydu. Seriyi 24.0 sayı, 5.9 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarıyla tamamladı. %47.1 saha içi isabet oranı ve %40'a yakın üçlük isabeti yakalayan Curry, istatistiksel olarak göz kamaştırmasa da takım arkadaşlarına alan açan savunma baskısını çekmesi ve özellikle 7. maçta gösterdiği soğukkanlı liderlik, onun hâlâ ligin en korkulan bitiricilerinden biri olduğunu kanıtladı.



