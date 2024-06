Sagnol: 'Çok baskılı bir maç olacak'

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, EURO2024'te Türkiye ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"OYUNCULAR ŞU ANDA HAZIR"



Fransız teknik adam, "Play-off oynadığımız maçtan sonra bazı oyuncular için günlük rutinlerine dönmek biraz zor oldu. Günlük hayatlarına dönmeleri gerekiyordu ama sanki bir rüyayı yaşıyorlardı. Belli bir yerde bu rüyanın bitmesi ve tekrar odaklanmamız gerekiyor. Biz bunu oyuncularla kampın başından itibaren konuşmaya başladık. Şu anda oyuncular, bu turnuvaya katılmaya hazırlar. Performansları da bunu gösteriyor. Disiplinli olduklarını söyleyebilirim." dedi.



"ÖNEMLİ BİR MÜCADELE OLACAK"



Sagnol, sözlerine, "Gürcistan söz konusu olduğunda, rakibin güçlü yanlarından çok fazla bahsedebilirsiniz. İlk maçımız olacak ama Türkiye'nin de ilk maçı. İki takım için de baskılı bir maç olacak. Oyuncularımız bunun için hazırlar. Bu mücadele için hazırız. Ancak Türkiye'nin güçlü yanlarından bahsedecek olursak, uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım. Teknik ve taktiksel olarak iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Saha içinde ve saha dışında duruşları olan oyunculara sahip bir takım. Bizim için önemli bir mücadele olacak." diye devam etti.



Taraftarlarına mesaj gönderen Sagnol, "Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve Gürcistan'da kalan taraftarımıza şu mesajı vermek isterim; Eğer takımınızın arkasında durursanız, eğer bu takımın arkasında durursanız, stadyumda ve sosyal medyada onları desteklerseniz, biz de size minnettar oluruz. Sizin varlığınızı burada hissetmek bize güç verir ve iyi bir turnuva geçiririz. Hepiniz gerçekten çok özel taraftarlarsınız." ifadelerini kullandı.



"HAKAN'IN HAYRANIYIM"



Transferle adı geçen Khvicha Kvaratskhelia ile ilgili görüşü sorulan Sagnol, "Kvara'nın durumu, biraz özel bir durum. Motivasyonu çok yüksek bir oyuncu. Benim için en önemlisi bu. Takım içinde ve dışarıda konuşulanlardan etkilenmemesi çok önemli. Her şeyin bir zamanı var. O zaman geldiğinde, sizin geleceğiniz de şekillenmeye başlar. Çok iyi bir turnuva geçirirseniz, şansınız da artar. Şu anda saha içine odaklanması gerektiğini düşünüyorum ve öyle de yapıyor." diye cevap verdi.



Türkiye'den herhangi bir oyuncuya önlem alıp almayacakları sorulan Fransız teknik adam, "Genellikle rakip takımla yorum yapmak istemem ve rakibin benim takımımla ilgili yorum yapmasını istemem. Ama bir şey söylemek gerekirse, Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söylemeliyim." açıklamasında bulundu.



"BAŞARIMIZ HERKESİN DİLİNDE"



Takım kaptanı Guram Kashia ise Avrupa Şampiyonası'na katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok özel anlardı. Milli takımın kampının başladığı ilk andan itibaren, turnuvaya katılmaya hak kazandığımız gecenin duyguları hala üzerimizdeydi. Sorumluluğu hissediyoruz, sonuna kadar savaşacağız, bizim için eğlenme zamanı değil, burada olmayı hak ettiğimizi taraftarımıza göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Gürcistan'daki insanların futbolla yatıp kalktığını söyleyebilirim" sözlerini kullanan takım kaptanı, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı herkesin dilinde. Bir taraftarımız 4000 kilometre mesafeden buraya scooterla gelerek bize mesaj verdi. Bu tarz şeyler bizi motive ediyor. Biliyorum ki arkadaşlarımdan bazıları buraya gelebilmek için belki maaşlarından biriktirdiler, çok çaba gösterdiler. 30 senedir beklediğimiz bir an. Çok önemli bir an, taraftarımız ve ülkemiz için çok önemli bir turnuva. Neler yapabileceğimiz gösterebilmek için büyük bir şans."