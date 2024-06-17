Bursaspor'da Batalla dönemi!

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.Bursaspor, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.Kulübün açıklamasında,denildi.Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un şampiyon olduğu 2010 yılında kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu.Bursaspor ile anlaşmasından önce Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, daha önce Bursaspor'da 2021 yılında yardımcı antrenörlük de yapmıştı.