Galatasaray ve Trabzonspor, Nagalo'nun peşinde!

Galatasaray ve Trabzonspor, Nordsjaelland'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'yu takip ediyor. Oyuncuya ayrıca Brighton'da ilgi gösteriyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray ve Trabzonspor, Nagalo'nun peşinde!
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17 Haziran 2024 17:36
Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, stoper arayışlarında Nordsjaelland'ın genç yıldızına yöneldi.

Afrika basınında yer alan habere göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Nordsjaelland'da forma giyen 21 yaşındaki Burkina Faso'lu stoper Adamo Nagalo'nun peşine düştü.

Haberde Galatasaray'ın genç stoperi uzun süredir takip ettiği belirtilirken, Trabzonspor'un da Nagalo için devreye girdiği ifade edildi.

NORDSJAELLAND BONSERVİS İSTİYOR

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın piyasa değeri 7 milyon euro olan ve takımın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Nagalo'dan iyi bir bonservis kazanmayı hedeflediği belirtildi.

TALİPLERİ VAR

Oyuncuya Galatasaray ve Trabzonspor dışında ayrıca Premier Lig ekibi Brigton'ın da ilgisi bulunduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda takımının formasını 45 kez terleten Nagalo, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Genç stoperin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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