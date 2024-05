Hasan Çavuşoğlu: 'Fatih Tekke ile çalışmak istiyoruz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, hedeflerinin her zaman Süper Lig'de ilk 10'un içerisinde yer almak olduğunu belirterek, "Çok şükür ilk 10'un içerisinde bitirdik." dedi.



Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sezon değerlendirmesinde bulundu.



Alanyaspor olarak zor günler geçirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, ligi güzel bir yerde bitirdiklerini söyledi.



Ligi daha iyi noktada bitirme şansına sahip olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Ama son 3 maçı beraberlikle tamamladık. Avrupa kupası içinde olma şansını da şansızlıklarla kaybettik ama futbolun içinde bunlar var." ifadelerini kullandı.



"10 MİLYON LİRA GELİRİMİZ YOK"



Çavuşoğlu, Süper Lig'de bir ilçe olarak bulunmanın kolay olmadığının altını çizerek, "Alanyaspor'un bugün sabit gelir kaynaklarından elde edilen geliri 10 milyon lirayı geçmez. Bir tane futbolcu parası şöyle böyle eder. Şimdi bu şartlar altında bu başkan ve yönetim kurulu, bu kulübü 8 sene olmayan imkanlarla nasıl ayakta tutuyor, düşünülmesi gereken şey." diye konuştu.



Dışarıdan takımı ve yönetimi eleştirmenin kolay olduğunu ama içine girildiğinde zorluklarının daha iyi anlaşıldığını belirten Çavuşoğlu, kendilerini eleştirenlere yaptığı yöneticilik teklifinin cesaretsizliklerinden dolayı gerçekleşmediğini söyledi.



Çavuşoğlu, Alanyaspor'un kentin en önemli marka değeri haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Hedefimiz her zaman Süper Lig'de ilk 10'un içerisinde yer almak. Çok şükür ilk 10'un içerisinde bitirdik. Bu süreç kolay oldu mu? Hayır olmadı. Fatih Tekke hocamın, ekibin, yönetimin emekleri hepsi bunda büyük bir etkendir. Burada birlik, beraberlik ve bir aile örneği gösterdik ve geldiğimiz durum da bu. Bugün baktığınız zaman çok büyük şehir takımları, Ankara'nın Süper Lig'de takım kalmadı. Ne kadar üzücü bir durum değil mi?"



"BU BİR BAŞARI ÖRNEĞİDİR"



Kimsenin cesaret gösteremediği zaman kulübe geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Köyden geldim, başkan oldum. Eleştirdiler. Ama biz futbolun içerisinden geldik. Futbolun içerisinde 46. yılımızı bu sene doldurduk. 'Hasan Çavuşoğlu köylü, futboldan anlamaz' algısı yapanlar olmuş olabilir ama ben futboldan anladığımı ve futbolun içerisinden geldiğimi ve daha doğrusu benim ekibimin bu işten anladığını herkese gösterdik. Ama bu demek değildir ki bu Alanyaspor'u her zaman Süper Lig'de tutacak. Bugün 4 büyük kulüp hariç herkesin küme düşme olasılığı var. Hepimiz küme düşebiliriz, düşüyoruz da. Düşenler de var zaten. Çok büyük emek harcadık. Bizim üç katımız, iki katımız, para harcayan kulüpler ya düştü bugün ya da bazıları düşmekten son maçlarda kurtuldu. Bunu hepiniz biliyorsunuz ama biz çok şükür ilk onun içerisinde bitirdik. Bu bir başarıdır. Bu başarı örneğidir."



"FATİH TEKKE'YLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"



Çavuşoğlu, Fatih Tekke ile yeni sezonda çalışılıp çalışılmayacağına yönelik soruya ise "Fatih Hocam da istiyor, biz de istiyoruz. Görüşmelerimiz de var. İnşallah yani Fatih hocamla çalışmayı çok istiyoruz." diye cevap verdi.



Alanyaspor'da transferde ismi geçen oyuncuların olup olmadığına yönelik soruyu ise Çavuşoğlu, şu şekilde yanıtladı:



"Şampiyonluk son haftada belli oldu. Küme düşen bir takım da son maçta belli oldu. Ondan dolayı burada hiçbir kulüp başkanı, ben de dahil olmak üzere hiçbir futbolcu için bir görüşmemiz olmadı. Bu doğrultuda da kulübüme ve şahsıma şu ana kadar hiçbir futbolcu için resmi ya da gayrı resmi bir teklif gelmedi. Bundan sonraki süreçte oyuncularımıza talip olanlar var ise gelinir. Biz de gelen teklifleri hem kulübümüz açısından hem futbolcularımız açısından değerlendirmeye alırız. Buna açığız her zaman. Transfer dönemi bunlar olacak şeyler."





