"Pelicans, Young yerine Murray'yi tercih ediyor" iddiası

New Orleans Pelicans'ın, Atlanta Hawks ile olası bir takasta Trae Young yerine Dejounte Murray'i tercih ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Pelicans, Young yerine Murray'yi tercih ediyor' iddiası
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27 Mayıs 2024 13:47
New Orleans Pelicans'ın, Atlanta Hawks ile olası bir takasta Trae Young yerine Dejounte Murray'i tercih ettiği iddia edildi.

New Orleans Times-Picayune'dan Christian Clark, bu yaz kadrosunu geliştirmek için önündeki seçenekleri değerlendiren Pelicans'ın Murray'ye daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.

Murray'nin, Young'a kıyasla Pelicans'a daha uygun bir savunma oyuncusu olarak görüldüğü, ayrıca sözleşmesinin daha avantajlı olduğunun düşünüldüğü aktarıldı. Hawks guardı gelecek sezon 25,5 milyon dolar kazanacakken, Young'ın maaşı ise 43 milyon dolar.

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