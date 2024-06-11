Martinez: 'Çekya maçı büyük bir fırsat'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO2024'te Çekya ile oynayacakları maç için konuştu.



İlk maçı kazanmanın önemli olup olmadığı yönünde gelen soruya cevap veren Martinez, "Biz sadece kazanmaya odaklanmıyoruz, iyi oynamaya, planımızı uygulamaya ve sonra kazanmaya odaklanıyoruz. Kazanmaktan önce yapmamız gerekenler var. İlk maçı kazanmak ya da kaybetmek gruptan çıkmayı garanti etmez ya da bu şansı ortadan kaldırmaz. Önemli olan rekabet içinde gelişmek ve maç kazanmak." ifadelerini kullandı.



Hazırlıklarının iyi geçtiğini aktaran Roberto Martinez, "İnanmamız gerekiyor, bu önemli. Hayal kurmamız gerekiyor. Hayal kurmadan futbolda başarılı olmak zordur. Aynı zamanda iyi oynama sorumluluğumuz da var. Çekya maçı hazır olduğumuzu ve beklentilere karşılık verebileceğimizi göstermek için mükemmel bir fırsat" sözlerini sarf etti.



Portekiz, EURO2024'teki ilk maçında salı günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele saat 22.00'de başlayacak.



