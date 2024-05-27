Spor İstanbul Gelişim Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki Spor İstanbul'un bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Gelişim Ligi Finali, İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde dün gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların ardından şampiyonlar belli oldu.



Bin 15 çocuğun katılımıyla 11 branşta organize edilen ve adeta bir spor festivalini andıran Gelişim Ligi'nin cimnastik, su topu, karate, tekvando, badminton, tenis ve atletizm branşlarından şampiyonlar 14-22 Mayıs arasındaki etapta belli olmuştu. 401 sporcunun katıldığı futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında ise şampiyonlar, pazar günü belirlendi. Finali, yaklaşık 2 bin seyirci heyecanla takip etti. Daha önce Gelişim Ligi Finalleri sayesinde 692 sporcu kulüplerin altyapılarına transfer olmuştu. Dün düzenlenen finallerde de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Enka ve İBBSK'nın da olduğu çok sayıda kulüp, mücadeleleri yerinde takip etti.



SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ İ. RENAY ONUR: TÜM YIL BOYUNCA HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ BİR İŞ



İstanbul genelinde 120 bin çocuğun organizasyona katıldığını ve birçok kulübün yetenekleri yerinde takip ettiğine dikkat çeken Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Bu bir spor organizasyonu ama bizim için en önemli spor organizasyonu. Gerçekten tüm yıl boyunca heyecanla beklediğimiz bir iş. İki sene önce yılda bir kere yaptık. Geçen sene iki kere yaptık. Bu sene de üç kere yapıyoruz. İnanılmaz geçiyor. Buradaki çocukları sizde görmüşsünüzdür. Burada seyrettiğimiz çocuklar İBB Spor İstanbul'un yıl içerisinde spor okullarına gelen 120 bin çocuğun arasından seçilen bin çocuk, 10 gündür finaller yapıyor. O bin çocuğun arasından daha başarılı olan 500 çocuğu bugün burada izliyoruz. İnanılmaz rekabet içerisinde geçiyor. Buraya İstanbul'un büyük spor kulüplerinin temsilcileri geliyor. Tüm branşlarda çocukları izleyip arada seçmelerini yapıyorlar. Voleybolda, basketbolda ve yüzmede inanılmaz yetenekler keşfettiler. Daha ne olsun. Veliler çok mutlu, onlara şükran duyuyoruz. İstanbul'un şartlarında çocukları düzenli bir şekilde buraya getiriyorlar. Eğitmenlerimizle gurur duyuyoruz. İnanılmaz iş çıkarmışlar. Çok keyifliyim" ifadelerini kullandı.



"SPORCU FABRİKASI HALİNE GELDİK"



97 spor kulübünün, Gelişim Ligi'nde yer alan 700 sporcuyu kadrosuna kattığını belirten Onur, "Son 2.5, 3 yıldır toplam 700 sporcuyu 97 spor kulübü bizden aldı. Bunun içinde İBB Spor Kulübü de var. 90'nı aşkın İstanbul'un spor kulübüne sporcu gönderiyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bir nevi sporcu fabrikası haline geldik. Bu sayının daha da artacağına eminim. Çünkü biz de işimizi daha iyi yapmaya başladık. Spor kulüpleri de buradan çıkan sporcuları gördükçe buraya daha fazla ilgi gösteriyorlar. Heyecanlıyız. Özellikle son iki haftadır 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a gelmesi için çalışıyoruz. Roma'da imza atıldı. Burada gördüğümüz sporcuların bir kısmını 2027'ye hazırlanırken görüyor olacağız. Ama bu salondakilerin ciddi bir kısmını eminim ki 2036'da aday olduğumuz İstanbul Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda sahada hep beraber izliyor oluruz" şeklinde konuştu.



"2027'NİN HEYECANINI ŞİMDİDEN YAŞIYORUZ"



2027 Avrupa Oyunları'nın yanı sıra 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenecek olmasının kendilerine gurur verdiğini ifade eden Renay Onur, "Gurur duyuyoruz. Türkiye tarafından futbol çok yatırım yapılan bir alan. Bu tür etkinlikler ve şampiyonalarda Türkiye'de futbolun da gelişmesi için faydalı olacaktır umarım. Biz şu anda 19 branşı destekliyoruz. Futbol da bunlardan bir tanesi. Bu tür etkinlikler Türkiye'de ve İstanbul'da oldukça spor kültürünün büyüyeceğine eminiz. İstanbul Avrupa Oyunları'nın önemi şu. İstanbul gibi bir şehirde bugüne kadar sadece bir şampiyona yapıldı. Aynı anda iki şampiyona yapılmadı. Avrupa Oyunları demek, 25 şampiyonanın 10 günü İstanbul'da yapılması anlamına geliyor. Büyük bir tecrübe ve büyük bir planlama. Biz 2027'nin heyecanını şimdiden yaşıyoruz" diye konuştu.



"2036 YOLCULUĞUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR REFERANS OLACAKTI"



2027 yılında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Oyunları'nın 2036 yılında aday olunacak Olimpiyat Oyunları öncesi iyi bir tecrübe olacağını söyleyen İ. Renay Onur, sözlerini şöyle noktaladı:



"Teknik personel, branşlar ve sporcu sayısı açısından bu olimpiyat oyunlarının tam yarısı. Şu sebeple söylüyorum. Bunun başarıyla yapılması 2036 yolculuğunda çok önemli bir referans olacaktır."





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