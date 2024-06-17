Abdullah Avcı çok istiyor: Gigot operasyonu

Trabzonspor'da transfer hareketliliği bayramda da hız kesmeden devam ediyor...
Nwakaeme ile taraftarına ön müjdeyi veren BordoMavili yönetim, daha önce protokol imzaladığı Draguş, Lundstram ve Barisic'i art arda açıklayacak. Muhammed Cham konusunda artık son aşamaya gelen Fırtına, stoper transferine ağırlık verdi.
Anlaşma noktasına gelindi
Listenin 1 numarasında Samuel Gigot var. Spartak Moskova forması giydiği dönemde de gündeme gelen ancak o süreçte ülkesini tercip edip, Marsilya'ya giden 30 yaşındaki yıldız, Ligue 1 ekibinden ayrılacak. Trabzonspor ile Marsilya arasında yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına gelindi.
Marsilya ile 1 yıl kontratı kalan Gigot, Fransız kulübünde devam etmeyecek. Oyuncu tarafının Trabzonspor'un yoğun ilgisine sıcak baktığı öğrenildi.
Abdullah Avcı çok beğeniyor
Yönetim Gigot'u kısa sürede ikna edip, bu işi bitirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği başarılı savunmacıyla temaslar iyice arttı.
Bir stoper daha...
1.87 boyundaki stoper, geçen sezon 21'i Ligue 1'de olmak üzere toplam 33 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 2 bin 761 dakika sahada kaldı. 3 de gol atan Gigot'un piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor, Gigot'u transfer ettikten sonra yabancı kontenjanında yer açılmasına bağlı olarak mutlaka 1 yabancı stoper daha almayı planlıyor.
Nwakaeme ile taraftarına ön müjdeyi veren BordoMavili yönetim, daha önce protokol imzaladığı Draguş, Lundstram ve Barisic'i art arda açıklayacak. Muhammed Cham konusunda artık son aşamaya gelen Fırtına, stoper transferine ağırlık verdi.
Anlaşma noktasına gelindi
Listenin 1 numarasında Samuel Gigot var. Spartak Moskova forması giydiği dönemde de gündeme gelen ancak o süreçte ülkesini tercip edip, Marsilya'ya giden 30 yaşındaki yıldız, Ligue 1 ekibinden ayrılacak. Trabzonspor ile Marsilya arasında yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına gelindi.
Marsilya ile 1 yıl kontratı kalan Gigot, Fransız kulübünde devam etmeyecek. Oyuncu tarafının Trabzonspor'un yoğun ilgisine sıcak baktığı öğrenildi.
Abdullah Avcı çok beğeniyor
Yönetim Gigot'u kısa sürede ikna edip, bu işi bitirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği başarılı savunmacıyla temaslar iyice arttı.
Bir stoper daha...
1.87 boyundaki stoper, geçen sezon 21'i Ligue 1'de olmak üzere toplam 33 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 2 bin 761 dakika sahada kaldı. 3 de gol atan Gigot'un piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor, Gigot'u transfer ettikten sonra yabancı kontenjanında yer açılmasına bağlı olarak mutlaka 1 yabancı stoper daha almayı planlıyor.