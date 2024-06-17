Dallas Mavericks'in, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'i NBA Draftı'nda 58. sıradan seçmekle ilgilendiği iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, buna rağmen Dallas'ın Bronny'nin o noktada müsait olmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu düşündüğünü söyledi.



Stein'a göre Bronny'nin ikinci turda daha erken seçilmesi bekleniyor. Dallas, Philadelphia 76ers ve Phoenix Suns'ın 'ayartma' suçu ihlalleri nedeniyle ikinci tur seçimlerini kaybetmesinin ardından 58. sıradan seçim yapacak.



Lakers ekibi 17 ve 55 numaralı seçimi elinde tutarken, Phoenix ise 22 numaradan seçim yapacak.



19 yaşındaki Bronny, USC'deki tek sezonunda 25 maça çıkmış ve %36,5 saha içi ve %26,7 üçlük isabetiyle 4,8 sayı ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Draft'ın ilk turu 26 Haziran'da, ikinci turu ise ertesi gün düzenlenecek.





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