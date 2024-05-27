Altınordu, Olcay Şahan'a emanet

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni teknik direktörünü açıkladı.



İzmir temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Olcay Şahan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



Olcay Şahan, "Başkanımıza bana güvendiği için teşekkür ederim. Altınordu, zorlu bir süreçten geçti. Uzun yıllar mücadele ettiği 1. Lig'den 2. Lig'e düştüler. Başkanımla yaptığımız görüşmelerde bu takımı kesinlikle ait olduğu yere, bir üst lige çıkarmak istediğimizi konuştuk. Başkanımızın da dediği gibi kendi sisteminden yetişen oyuncuları ile birlikte Süper Lig'e kadar kendi oyuncuları ile oynayıp sonrasında birçok futbolcusunu Avrupa'ya gönderme hedefindeyiz." dedi.



Şahan sözlerine, "Yıllarca futbol oynadığım dönemlerde her zaman genç oyunculara önem verdim. Son iki sezondur da 2. Lig'de futbol oynamamın tek nedeni; futbol hayatımda gerek Türkiye'de gerekse Almanya'da en dipten en zirveyi gördüm. Hocalık düşüncesine girdiğim an itibarıyla karar verdim. 2. Lig'de oynamam lazım. 2. Lig'de oynamasaydım olmazdı. İnşallah Süper Lig'de de hocalık yapacağım günler gelecek. 2. Lig'den bir oyuncuya tenezzül etmezdim, aramazdım ne var derdim. Burada 2. Lig'de oynadıktan sonra gördüm ki bu ligden Süper Lig'e, Avrupa'ya gidecek potansiyelli oyuncular var. Bu konuda Altınordu zaten bir numara. Kulübümüz kendi sisteminden yetiştirdiği birçok oyuncuyu yurt dışına gönderdi. Ben bu heyecanı bu isteği her şeyi mücadele ederek gördüğüm için gençlere destek vererek bu tercihi yaptım. Maddi anlamda fazla konuşmadık. Ben başarıya açım. Geçen sezon Ankaraspor'da aynı şekilde gençlere önem verdim. Burada hedefe gitmek istiyorum. Avrupa'nın sayılı kulüplerinde olan tesislere sahibiz. Burası potansiyel bu lig değil, bu takımın kesinlikle üst ligde olması lazım. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bu ekiple birlikte başarılı olacağız." diye devam etti.



OLCAY ŞAHAN KİMDİR?



Futbola Alman ekibi Düsseldorf'un altyapısında başlayan Olcay Şahan, daha sonra Leverkusen ve Mönchengladbach altyapılarında forma giydi. MSV Duisburg ve Kaiserslautern'de oynayan orta saha oyuncusu, 2012 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlı formayı giydiği 4,5 sezonda bir lig şampiyonluğu kazanan Olcay Şahan, 2017'de Trabzonspor'a imza attı. Daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor formalarını da terleten oyuncu, Ankaraspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2 Şubat 2024 tarihinde Ankaraspor yönetimi, Olcay Şahan'ı takımın başına futbol sorumlusu olarak getirdi.



A Milli Takım formasını da 29 kez giyme başarısı gösteren başarılı orta saha, iki gol atarken üç de asist yaptı.





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