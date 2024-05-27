Erden Timur devam edecek mi? Açıklama geldi!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

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Erden Timur devam edecek mi? Açıklama geldi!
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26 Mayıs 2024 23:33
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 02:54
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluğun ardından açıklamalar yaptı.

"Galatasaray'da devam edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Timur, "Bugün şampiyonluk, diğer konuların ve kişilerin hiçbir önemi yok. Burada çok büyük bir ekip var. Ön plana çıkmamaya, görüntü vermemeye çalışıyorum." dedi.

Erden Timur, "İnşallah daha nice başarıları olacak Galatasaray'ın. Müthiş bir camia gerçekten. Galatasaray'da tüm başkanların kupaları, şampiyonlukları var, kişilerin önemi yok. Daha nice başarılar olacak Okan Hoca ile." diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇI KAZAYDI"

Teknik direktör Okan Buruk ile oyunculara teşekkür eden Timur, şöyle konuştu:

"Hak eden kazandı. Bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. Ne diyebilirim, bilmiyorum. Florya'daki en önemli şey, çok güzel bir sevgi ortamı var, gerçek ve samimi. Sadece söylemde kalan değil. Aylardır ben Florya'dayım. Herkes, yedisinden yetmişine çok inanmıştı. Fenerbahçe maçı, öyle arada bir kaza oldu. Ama rekorlar kıran bir takım, bu yıl çok ciddi bir mücadele oldu. Hem zorlayıcı bir seneydi. Çünkü iki takım da çok başarılı bir sene yürüttü. İki takım da rekor kırdı. Mücadele eden tüm kulüpleri tebrik ediyoruz." 

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