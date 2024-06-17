NBA efsanesi Bob Cousy, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in becerilerini överek, kendisini Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'la kıyasladı.



Cousy, SiriusXM NBA Radio'da Doncic'in bir "kamyon şoförüne" benzemesine rağmen, yine de "Jordan gibi" oynadığını öne sürdü:



"Dallas'ın gücü açıkça iki guardı Doncic ve Kyrie Irving. Doncic hep istikrarlı oynadı. İnanılmaz bir yetenek. Kamyon şoförüne benziyor ama yine de Michael Jordan gibi oynuyor. Harika bir oyuncu. Kendisini durduramazsınız ama bir şekilde etkisiz hale getirebilirsiniz."



Finallerde maç başına 37,8 dakikada 29,5 sayı, 8 ribaund ve 5,8 asist ortalamaları yakalayan Doncic, Boston'a karşı seride 1-3 geride olmasına rağmen sahada dominant bir güç olmaya devam ediyor.





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