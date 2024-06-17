Trabzonspor'da ayrılık bekleniyor!

Trabzonspor'un sezon başında 2 milyon 50 bin euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten aldığı Baniya, yerli statüsünde görev yapmasına rağmen Abdullah Avcı'nın gözüne girememişti.
25 yaşındaki stoper, menajeriyle İtalya'da Parma ile masaya oturdu.
İtalya pasaportu olan Baniya'nın Çizme'ye gitmesi büyük ihtimal olarak görünüyor.
25 yaşındaki stoper, menajeriyle İtalya'da Parma ile masaya oturdu.
İtalya pasaportu olan Baniya'nın Çizme'ye gitmesi büyük ihtimal olarak görünüyor.
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