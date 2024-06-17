Trabzonspor'da ayrılık bekleniyor!

Trabzonspor'un 25 yaşındaki stoperi Rayyan Baniya, menajeriyle İtalya'da Parma ile masaya oturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da ayrılık bekleniyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2024 12:03
Trabzonspor'un sezon başında 2 milyon 50 bin euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten aldığı Baniya, yerli statüsünde görev yapmasına rağmen Abdullah Avcı'nın gözüne girememişti.

25 yaşındaki stoper, menajeriyle İtalya'da Parma ile masaya oturdu.

İtalya pasaportu olan Baniya'nın Çizme'ye gitmesi büyük ihtimal olarak görünüyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery