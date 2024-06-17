Alexandru Cicaldau sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, transferde hızlı davranıyor. Ege ekibi, Assombalonga, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu listesine aldı. 3 yıldızda imzaların yakın olduğu belirtildi.
Bonservisi Galatasaray'da olan Cicaldau hakkında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncunun kalmasına sıcak bakmaması nedeniyle Bodrum FK'nın devreye girdiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti. Ege ekibi Halil Dervişoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Ali Şafak Öztürk devrede
Teknik direktör İsmet Taşdemir'in iskelet kadronun kampa yetişmesini istediği belirtildi. Bu kapsamda hızlı bir aksiyon alan başkan Ali Şafak Öztürk görüşmeleri bizzat yürütüyor.
Bonservisi Galatasaray'da olan Cicaldau hakkında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncunun kalmasına sıcak bakmaması nedeniyle Bodrum FK'nın devreye girdiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti. Ege ekibi Halil Dervişoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Ali Şafak Öztürk devrede
Teknik direktör İsmet Taşdemir'in iskelet kadronun kampa yetişmesini istediği belirtildi. Bu kapsamda hızlı bir aksiyon alan başkan Ali Şafak Öztürk görüşmeleri bizzat yürütüyor.