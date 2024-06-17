Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, Boston Celtics forması giydiği dönemde takımın kültürünü benimsemediğini itiraf etti.



Boston'daki NBA Finalleri 5. maçı öncesinde basına konuşan Irving, 2017-2019 yılları arası formasını giydiği Celtics'ten ayrılışını şu sözlerle değerlendirdi:



"Burada genel olarak saygınızı göstermeniz gerekiyor ve sanırım benim de başlangıçta sıkıntı çektiğim nokta buydu. Buraya büyük bir oyuncu olmak, şampiyonluklar getirmek ve takıma liderlik etmek için gelmiştim. Bir oyuncu olarak sizden yapmanız beklenen şey de bu.



Sizden kusursuz bir şekilde Celtics'in gururunu ve Celtics'le ilgili her şeyi benimsemenizi bekliyorlar. Ve eğer bunu yapmazsanız, o zaman dışlanıyorsunuz. Ve bunu kendime ben yaptım. Organizasyondaki birçok kişiyi tanımama ve arkadaşlarımın hala burada olmasına rağmen, beni halen sıcak bir şekilde karşılamıyorlar.



Ama evet, bunu kendime yapan bendim. Bazı tercihler yapma konusunda bahsettiğim şey de buydu. Ancak geriye dönüp baktığımda, o zamana dönsem kesinlikle saygımı gösterirdim ve Celtics'te benden önce gelen, baskının nasıl olduğunu açıklayabilecek daha çok kişiyi etrafımda barındırırdım."



Irving, Celtics kariyeri boyunca oynadığı 127 maçta 24.1 sayı, 6.1 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakaladı.





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