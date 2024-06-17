Göztepe'den Emirhan İlkhan atağı

Göztepe transfer çalışmaları kapsamında rotasını bu kez de İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların geçen sezonu Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Torino'da olan 20 yaşındaki orta sahaya kanca attığı iddia edildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den Emirhan İlkhan atağı
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17 Haziran 2024 12:16
Süper Lig'in köklü kulüplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Bu doğrultuda İzmir ekibinin, gelecek vaat eden genç yetenek Emirhan İlkhan'ı radarına aldığı iddia edildi.

Geçen sezon Başakşehir forması altında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 2026 yılına kadar Torino'da bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için kurmayların nabız yokladığı iddia edildi.

İtalyan ekibinin Emirhan transferi için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edilirken, sarı-kırmızılı İzmir ekibinin oyuncuyu doğrudan satın alma yoluna gitmek yerine, Torino'dan kiralama opsiyonunu tercih ettiği kaydedildi.

ORTA SAHA GÜÇLENECEK

Emirhan İlkhan, Beşiktaş altyapısında futbola başladıktan sonra Serie A'da adını duyurdu. Torino'nun yanı sıra Sampdoria'da da forma giyen genç isim, tecrübe kazanmak adına Başakşehir'de kiralık olarak mücadele etti. 

 
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