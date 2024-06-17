Hatayspor'un gözü Valentin Eysseric'te

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Fatih Karagümrük forması giyen ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Fransız 10 numara Valentin Eysseric'i kadrosuna katmak istiyor.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hatayspor'un gözü Valentin Eysseric'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2024 12:19
Transfer çalışmalarına devam eden Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Fransız 10 numara Valentin Eysseric'i transfer listesine ekledi.

Tecrübeli oyuncu bu sezon 36 maçta 6 gol, 9 asist ile oynadı. Karagümrük ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan başarılı oyuncunun Hatayspor seçeneğine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery