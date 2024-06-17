Hatayspor'un gözü Valentin Eysseric'te

Transfer çalışmalarına devam eden Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Fransız 10 numara Valentin Eysseric'i transfer listesine ekledi.



Tecrübeli oyuncu bu sezon 36 maçta 6 gol, 9 asist ile oynadı. Karagümrük ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan başarılı oyuncunun Hatayspor seçeneğine sıcak baktığı gelen haberler arasında.





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