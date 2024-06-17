Arda Turan'dan Amar Begic hamlesi

Geçen sezonu 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da tamamlayan Bosna Milli oyuncu Amar Begic'i Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor kadrosuna katmak istiyor. Devre arasında geldiği Ceylanlar'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Begic'in Urfa'yla sözleşmesi devam ediyor olsa da ayrılma opsiyonu bulunuyor.



TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Eyüpspor'un devreye girip bu transferi bitirmek istediği belirtildi. Başarılı orta saha oyuncusu hücum hattına verdiği katkıyla göz dolduran bir isim.





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