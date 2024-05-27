Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
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27 Mayıs 2024 14:29
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili takım, hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak.

Trabzonspor, 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

 
 
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