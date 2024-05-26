Premier Lig'e yükselen üçüncü takım belli oldu!

Champhionship play-off final maçında Leeds United'ı 1-0 mağlup eden Southampton, Premier Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

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Premier Lig'e yükselen üçüncü takım belli oldu!
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26 Mayıs 2024 19:46
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 19:47
Champhionship play-off final maçında Southampton ile Leeds United karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı.

Russel Martin'in öğrencilerine galibiyeti getiren golü 24. dakikada Adam Armstrong kaydetti.

Bu sonucun ardından Premier Lig'e yükselen 3. takım Southampton oldu.

Daha önce de Leicester City ile Ipswich Town, Premier Lig'e yükselmişti.

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