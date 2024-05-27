Haber Tarihi: 27 Mayıs 2024 12:31 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 12:31

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz Sevgili mi?

Yargı dizisinin başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, dizi içerisindeki uyumları ve samimi sahneleri ile hayranlarının yakın takibinde. Bu durum, ikilinin sevgili olup olmadığına dair merak uyandırıyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz sevgili mi?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz Sevgili mi?
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Ünlü dizi 'Yargı'nın başarılı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, meslektaşı Pınar Deniz'in nişanlandığına dair konuştu. Urgancıoğlu'nun 'nikah şahidi olacak mısınız' sorusuna verdiği cevap ise şaşırttı.

Sevilen partnerlerin uyumuna diyecek lafımız bile yok...

İkilinin uyumu ve başarılı oyunculukları izleyicileri her hafta ekrana kilitliyor.

Hatırlarsanız Pınar Deniz, 2022 yılının Temmuz ayında sevgilisi ve aynı zamanda meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

İlişkileri tam gaz devam eden çiftin nişanlandığı ve evlilik yolunda olduğu da gündeme sık sık geliyordu.

Ölümlü Dünya 2 galasına katılan Urgancıoğlu, partneri Pınar Deniz'in nişanlanması hakkında konuştu.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz için "Birbirlerine çok yakışan, çok mutlu olmalarını istediğimiz bir çift. Onlara mutluluklar diliyorum. Pınar'ın mutlu olması en büyük arzum." dedi.

Urgancıoğlu, muhabirlerin "Nikah şahidi olacak mısınız?" sorusuna ise "Eminim başka nikah şahitleri vardır." cevabını verdi.
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