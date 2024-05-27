Jayden Oosterwolde'den Galatasaray'a cevap!

Galatasaray, şampiyonluğun ardından Mauro Icardi ile ilgili bir paylaşıda bulundu. Sarı kırmızılı takım, bu paylaşımda Icardi sevinci yapan Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye de gönderme yaptı.
Bununla birlikte Jayden Oosterwolde de sarı kırmızılı takıma cevap verdi.
Galatasaray maçından kareler paylaşan Oosterwolde, Icardi ile girdiği ikili mücadelenin yanı sıra, RAMS Park'ta açtıkları Fenerbahçe bayrağını paylaştı.
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Bununla birlikte Jayden Oosterwolde de sarı kırmızılı takıma cevap verdi.
Galatasaray maçından kareler paylaşan Oosterwolde, Icardi ile girdiği ikili mücadelenin yanı sıra, RAMS Park'ta açtıkları Fenerbahçe bayrağını paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
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