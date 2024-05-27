Premier Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Manchester United, teknik heyet için karar verdi.



Daily Mail'de yer alan habere göre; sezon değerlendirmesi yapan Manchester United, Erik ten Hag ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.



MANU yönetimi, FA Cup'ın kazanılmasına rağmen Hollandalı çalıştırıcıyla gelecek sezon devam etmeyi düşünmediği ifade edildi.



TEN HAG'IN YERİNE MCKENNA



Manchester devi, Hollandalı teknik adamın yerine bu sezon Premier Lig'e yükselen Ipswich Town'ın çalıştırıcısı Kieran McKenna ile görüşüyor.



Öte yandan Chelsea'den ayrılan Mauricio Pochettino'nun da potansiyel adaylardan biri olabileceği aktarıldı.



İKİ KUPA KAZANDIRDI



Manchester United'da görevde bulunduğu süre boyunca iki kupa kazanan Hag, İngiliz devinden ayrılmayı düşünmüyor.



Takımın başına 2022'de geçen 54 yaşındaki teknik direktör 1 FA Cup ve 1 Lig Kupası'nı MANU müzesine kazandırdı. Ten Hag, United'da 114 maça çıktı ve 1.92 puan ortalaması tutturdu.





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