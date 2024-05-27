Amerikan borsası kapalı mı, neden kapalı? 27 Mayıs 2024

Amerikan Borsası'nın kapalı olması, yatırımcıları ve finans uzmanlarını endişelendirdi. 2024 yılına özgü olarak belirlenen ABD borsa tatil günleri, küresel ekonomide dalgalanmalara yol açtı. Bu durum, piyasaların beklenmedik etkileriyle birlikte, yatırım stratejilerini ve uluslararası ticaret akışını da etkileyebilir. Peki Amerikan Borsası neden kapalı? İşte ABD borsa tatil günleri 2024...
Amerikan Borsası neden kapalı?
27 Mayıs 2024 Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri borsaları Anma Günü nedeniyle kapalı. Anma Günü, her yıl Mayıs ayının son Pazartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatlarını kaybeden tüm askerleri anmak için kutlanan bir federal tatildir. Bu, borsanın resmi tatillerinden biridir ve her yıl bu tarihte kapalı kalır.
ABD borsa tatil günleri 2024
Amerika Birleşik Devletleri'nde finans dünyasının nabzını tutan borsaların neden kapalı olduğu merak konusu oldu. ABD'nin borsa tatil günleri 2024 yılında yatırımcıları etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tatil günlerinde piyasaların kapalı olması, ticari faaliyetlerde ve yatırım kararlarında belirleyici bir rol oynuyor.Amerikan borsalarının kapalı olduğu günlerde işlem yapılamaz.Amerikan borsalarının kapalı olduğu diğer bazı önemli tatiller şunlardır:
Özel Günler:
1 Ocak 2024 - Yılbaşı
15 Ocak 2024 - Martin Luther King Jr. Günü
19 Şubat 2024 - Washington Günü
29 Mart 2024 - Kutsal Cuma Günü
27 Mayıs 2024 - Anma Günü
19 Haziran 2024 - Ulusal Bağımsızlık Günü
4 Temmuz 2024 - Bağımsızlık Günü
2 Eylül 2024 - İşçi Bayramı
28 Kasım 2024 - Şükran Günü
25 Aralık 2024 - Noel Bayramı
Borsanın Yarım Gün Kapalı Olduğu Günler:
3 Temmuz 2024 - Bağımsızlık Günü'nden Önceki Gün
29 Kasım 2024 - Şükran Günü'nden Sonraki Gün
24 Aralık 2024 - Noel Bayramı'ndan Önceki Gün
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