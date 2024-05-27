Amerikan borsası kapalı mı, neden kapalı? 27 Mayıs 2024

Amerikan Borsası'nın kapalı olması, yatırımcıları ve finans uzmanlarını endişelendirdi. 2024 yılına özgü olarak belirlenen ABD borsa tatil günleri, küresel ekonomide dalgalanmalara yol açtı. Bu durum, piyasaların beklenmedik etkileriyle birlikte, yatırım stratejilerini ve uluslararası ticaret akışını da etkileyebilir. Peki Amerikan Borsası neden kapalı? İşte ABD borsa tatil günleri 2024...

27 Mayıs 2024 Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri borsaları Anma Günü nedeniyle kapalı. Anma Günü, her yıl Mayıs ayının son Pazartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatlarını kaybeden tüm askerleri anmak için kutlanan bir federal tatildir. Bu, borsanın resmi tatillerinden biridir ve her yıl bu tarihte kapalı kalır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde finans dünyasının nabzını tutan borsaların neden kapalı olduğu merak konusu oldu. ABD'nin borsa tatil günleri 2024 yılında yatırımcıları etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tatil günlerinde piyasaların kapalı olması, ticari faaliyetlerde ve yatırım kararlarında belirleyici bir rol oynuyor.Amerikan borsalarının kapalı olduğu günlerde işlem yapılamaz.Amerikan borsalarının kapalı olduğu diğer bazı önemli tatiller şunlardır:

1 Ocak 2024 - Yılbaşı

15 Ocak 2024 - Martin Luther King Jr. Günü

19 Şubat 2024 - Washington Günü

29 Mart 2024 - Kutsal Cuma Günü

27 Mayıs 2024 - Anma Günü

19 Haziran 2024 - Ulusal Bağımsızlık Günü

4 Temmuz 2024 - Bağımsızlık Günü

2 Eylül 2024 - İşçi Bayramı

28 Kasım 2024 - Şükran Günü

25 Aralık 2024 - Noel Bayramı



3 Temmuz 2024 - Bağımsızlık Günü'nden Önceki Gün



29 Kasım 2024 - Şükran Günü'nden Sonraki Gün

24 Aralık 2024 - Noel Bayramı'ndan Önceki Gün