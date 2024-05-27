Galatasaray ön eleme oynayacak mı? 2024 Şampiyonlar Ligi

26 Mayıs akşamı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve GS aynı anda mücadelelere başladı. Sarı lacivertliler ile sarı kırmızılıların kıyasıya mücadelesinin ardından ligi kazanan Galatasaray oldu. Taraftarlar ise UEFA'da ön elemede yer alacak mı, almayacak mı araştırmaya başladı.

GS, önümüzdeki sezonda play-off turu oynayacak. Tek ön elemeyi geçmesiyle beraber gruplarda yer alabilecek. Ekip, 24. kez şampiyonluğunu kutlarken 5. yıldız almaya en yakın takım olarak devam ediyor.

Kutlamalar ise 27 Mayıs günü 19.05'te Rams Park'ta gerçekleşecek.

Sezonu 3. olarak tamamlayan TS, Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak ve gruplara kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekli olacak.

Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan katılacak. Muhtemel rakipleri ise şöyle:

Ajax, Braga, Union St, Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktroia Plzen, Sheriff, Apoel.