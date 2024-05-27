Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki transfer

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilary Johnson Howe ve Angela Leyva Tagle'yi kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki transfer
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27 Mayıs 2024 13:39
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde iki yabancı oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Mavi-beyazlılar, Kanadalı smaçör Hilary Johnson Howe ve Perulu smaçör Angela Leyva Tagle ile el sıkıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren kulübümüz,Kanada Milli Takımı forması giyen Hilary Johnson Howe ve son olarak Çukurova Belediyespor forması giyen Angela Leyva Tagle ile sözleşme imzaladı. Sporcularımızın başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İki voleybolcu Aydın'da forma giyecekleri için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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