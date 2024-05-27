"Redick eğer Lakers koçu olursa, hedefinde üç yardımcı koç var" iddiası

NBA'in eski oyuncusu JJ Redick'in, Los Angeles Lakers'ın başantrenörlüğüne atanması halinde Sam Cassell, James Borrego ve Jared Dudley'yi yardımcı koçları olarak hedef alacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Redick eğer Lakers koçu olursa, hedefinde üç yardımcı koç var' iddiası
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27 Mayıs 2024 13:46
NBA'in eski oyuncusu JJ Redick'in, Los Angeles Lakers'ın başantrenörlüğüne atanması halinde Sam Cassell, James Borrego ve Jared Dudley'yi yardımcı koçları olarak hedef alacağı bildirildi.

Lakers yeni bir başantrenör arayışına devam ederken önde gelen isim olarak ortaya çıkmayı sürdüren Redick'in, NBA muhabiri Marc Stein'ın Substack'teki raporuna göre yardımcı koç kadrosu için Cassell, Borrego ve Dudley'yi hedef almayı planladığı öne sürüldü.

Redick, yakın zamanda işine son verilen Darvin Ham'in bir süredir yerini alacak en iyi aday olarak değerlendiriliyordu.

Şu anda Boston Celtics'te yardımcı antrenör olarak görev yapan Cassell ve New Orleans Pelicans'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Borrego, Lakers'taki boş pozisyonun adayları arasında yer alıyor.

Eski Lakers oyuncusu ve şu an Dallas Mavericks'in yardımcı antrenörü olan Dudley'nin ise Redick için önemli bir hedef olması bekleniyor.

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