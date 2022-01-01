Francesco Calzona: ''Harika bir rakibi yendik''

EURO 2024'te Belçika'yı 1-0 yenen Slovakya'da teknik direktör Francesco Calzona, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Calzano maçla ilgili, "Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar, çaba gösterdiler ve harika bir rakibi yendik.'' dedi.



Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, ''Bu çok büyük bir galibiyet, ama çalışmaya devam etmeliyiz, sonraki maçlara bakıyoruz, hedefimize ulaşmak ve ilerlemek için o maçlarda da gol atmalıyız." ifadelerini kullandı.



