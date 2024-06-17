Galatasaray'dan Dubois kararı

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Dubois kararı
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17 Haziran 2024 22:29
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek sarı-kırmızılılar, iddialı ve derin bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışmaların sürdüğü Cimbom'da Leo Dubois ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KAMPTA TAKIMLA ÇALIŞACAK

Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois takıma döndü. Fransız futbolcu, yaz kampında sarı-kırmızılılarla birlikte çalışacak.

KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Galatasaray, gelecek sezon Leo Dubois'yı kadroda tutmak istiyor. Fransız sağ bek, savunmanın her iki kanadında da forma giymesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak görülüyor.

DUBOIS YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Dubois'nın kadro rotasyonunda yer alması düşünülüyor. Fransız oyuncunun ise daha sık forma giyebileceği bir takımda oynamayı tercih ettiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Leo Dubois, geçen sezon RAMS Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.

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